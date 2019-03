Politiaksjon i Dunedin – kan ha vært opprinnelig terrormål

NTB utenriks

– Stedet er av interesse i tilknytning til den alvorlige skyteepisoden i Christchurch, opplyser de.

Den aktuelle gata heter Somerville Street. Dunedin ligger drøyt 35 mil sør for Christchurch, der to moskeer ble angrepet under fredagsbønnen.

Nærliggende eiendommer er evakuert av sikkerhetsgrunner, opplyser politiet, som ikke gir ytterligere informasjon om saken.

Avisa Otago Daily Times erfarer at et kjøretøy som var involvert i angrepet, kommer fra Dunedin. Radio New Zealand skriver at en bil som knyttes til angrepet, ble kjøpt i Dunedin for to år siden, og står registrert på en adresse i Sommerville Street. Dunedin ligger i Otago-provinsen, som i nord og grenser til Canterbury, der Christchurch er hovedsetet.

Al Huda-moskeen, som ligger i Sommerville Street, var under politioppsyn etter angrepet. I et manifest som mistenkes å stamme fra en mann som er pågrepet i forbindelse med angrepet, står det at denne moskeen var det opprinnelige målet, men at gjerningsmannen ombestemte seg etter en tur til Christchurch.

Haizal Hussaini, som går i moskeen, sier til Otago Daily Times at trossamfunnet er blitt gjort oppmerksomme på at de kan ha vært det opprinnelige målet, og beskriver det som «ekstremt forstyrrende».

Moskeen er midlertidig stengt på oppfordring fra politiet.

