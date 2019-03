Israelsk flyangrep mot 100 mål på Gazastripen

NTB utenriks

– Kampfly, helikoptre og andre luftfartøy angrep gjennom natten rundt 100 terrormål som tilhører terrororganisasjonen Hamas på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren (IDF) fredag morgen.

Et kontorbygg som angivelig ble brukt av Hamas for å koordinere angrep på den okkuperte Vestbredden var blant målene, ifølge uttalelsen.

Et annet mål omtales som Hamas' «største produksjonssted av raketter på Gazastripen» og var ifølge uttalelsen et anlegg lokalisert under bakken. Også et senter for Hamas' drone-program ble truffet, ifølge IDF.

En sikkerhetskilde på Gazastripen sier luftangrepene rammet over 40 steder, blant annet baser som tilhører både Hamas og gruppen Islamsk jihad. Et par ble såret da huset deres ble skadd i Rafah sør på Gazastripen, ifølge den palestinske kilden.

Fredag morgen ble flere raketter skutt mot Israel som svar på luftangrepene. I det sørlige Israel hørtes luftvernsirener i morgentimene. IDF opplyser at rakettskjoldet avverget to innkommende raketter. Ingen israelere er meldt såret.

IDF opplyser at luftangrepene var svar på at to raketter torsdag ble skutt fra Gazastripen mot Tel Aviv. Den ene raketten ble skutt ned av rakettskjoldet. Det kom ingen meldinger om sårede.

Så langt har ingen uttalt at de sto bak rakettangrepet mot Tel Aviv. Israelske myndigheter mener Hamas sto bak, men både Hamas og Islamsk jihad har avvist det.

