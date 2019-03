Drapssiktet i moské-massakrer varetektsfengsles i tre uker

NTB utenriks

Sikkerhetsoppbudet for anledningen var stort i domstolen i Christchurch. Rundt 50 journalister befant seg i det stappfulle rettssalen da siktede møtte opp.

– Han er for øyeblikket siktet for kun ett tilfelle av drap, men flere siktelser vil komme. Detaljer rundt dette vil gjøres kjent så snart som mulig, skriver New Zealand Police på Twitter.

Terrorangrepet fredag har så langt krevd 49 liv. Over 20 mennesker er alvorlig eller kritisk såret etter at gjerningsmannen gikk inn under fredagsbønnen i moskeene og skjøt mot alle han så.

Gjerningsmannen beskrives som en høyreekstremist. Ifølge nyhetsbyrået AFP er angrepet det verste som noen gang er blitt rettet direkte mot muslimer i et vestlig land.

