Demonstrasjonene fortsetter mot Bouteflika i Algerie

Ifølge øyenvitner ble mange demonstranter nødt til å gå til hovedstaden fra forsteder og nabobyer etter at myndighetene stanset flere dusin busser som skulle frakte dem dit. Flere T-banestasjoner skal også ha blitt stengt.

Opprørspoliti var utplassert ved Algers' store plasser, som er samlingspunkt for demonstrasjonene, og ved presidentpalasset og regjeringskontorene.

Utsatte valg

Etter flere uker med massedemonstrasjoner kunngjorde Bouteflika via brev mandag at han bøyer av for kravet om ikke å stille til valg for en femte periode. Men 82-åringen har ikke erkjent noe reelt nederlag, påpeker kritikerne. I stedet for å stille til valg for en ny periode forlenger Bouteflika i praksis sin fjerde presidentperiode ved å utsette valget på ubestemt tid.

– Valgene tatt av regjeringen møter ikke kravene fra gata, sier den unge aktivisten Faris Badhuche til DPA.

Han mener «hele regjeringen» må gå av, og sier demonstrantene krever å bli hørt.

I tillegg til Algers skal det også ha vært demonstrasjoner i provinsene Bouira og Tizi Ouzou fredag.

Overlevde slag og den arabiske våren

Demonstrantene anklager presidenten for å forsøke å spille dem et puss og vil ikke gå med på at Bouteflika blir sittende. 82-åringen har vært president i Afrikas største land siden 1999, men har sjelden vist seg offentlig siden han ble rammet av slag i 2013.

Han returnerte til Algerie forrige uke etter et to ukers opphold i Sveits, der han var av medisinske årsaker.

Bouteflika var den eneste presidenten i Nord-Afrika som ble sittende etter den såkalte arabiske våren som startet i nabolandet Tunisia i 2010. De siste årene har landets økonomi blitt hardt rammet av det globale oljeprisfallet, som har ført til kutt i statlige subsidier.

Halvparten av Algeries befolkning er under 30 år, og mange av innbyggerne sliter med arbeidsledighet og sosial nød.

