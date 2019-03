Ardern vil endre New Zealands våpenlover

NTB utenriks

Jardem holdt lørdag formiddag lokal tid en pressekonferanse der hun opplyste at alle de 49 som ble drept fredag, nå er identifisert.

Videre sa hun at den hovedmistenkte av de tre som er pågrepet, blir framstilt for varetektsfengsling i løpet av lørdag formiddag og at politiet jobber med å finne ut om de to andre som er pågrepet, har direkte tilknytning til angrepet eller ikke.

Myndighetene på New Zealand har ennå ikke bekreftet navnet til den hovedmistenkte utover at han er fra Australia. Men han omtales i de fleste medier som 28 år gamle Brenton Tarrant.

