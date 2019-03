Syriske flyktninger loves 60 milliarder kroner i støtte i 2019

NTB utenriks

En internasjonal giverkonferanse for Syria har pågått i Brussel denne uken, og da den ble avsluttet torsdag, oppyste EU-kommissær Christos Stylianides at det var kommet løfter om til sammen 7 milliarder dollar, tilsvarende om lag 60 milliarder kroner.

En stor del av støtten kommer fra EU, verdens største bistandsgiver, som i år har satt av 2,01 milliarder euro (18 milliarder kroner) til de som er rammet av Syria-krisen. Brorparten av denne støtten, 1,5 milliarder euro, har blitt lovet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som en del av avtalen som skal overtale ham til å stoppe syriske flyktninger og andre migranter fra å reise til Hellas.

USA har på sin side lovet å gi 397 millioner dollar (3,2 milliarder kroner) i år, mens Norge tidligere har gjort det klart at de vil gi 2,45 milliarder kroner til Syria i 2019.

I forkant av giverkonferansen uttalte FN at de trengte 3,3 milliarder dollar for å møte Syrias eget behov for bistand i år. I tillegg var det ifølge FN behov for ytterligere 5,5 milliarder dollar til nabolandene, der mange syriske flyktninger oppholder seg.

Om lag 11,7 millioner syrere er fortsatt avhengige av nødhjelp, og mer enn 6 millioner av dem er internt fordrevet. Anslagsvis 80 prosent av befolkningen i Syria lever i ekstrem fattigdom, og de rundt 6 millionene som har flyktet derfra nøler med å dra tilbake i frykt for vold, militærtjeneste eller fengsel.

