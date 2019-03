Senatet vil ha slutt på Trumps unntakstilstand

NTB utenriks

59 senatorer – blant dem flere av Trumps partifeller – stemte torsdag for et forslag om å oppheve unntakstilstanden. Et lignende forslag er tidligere vedtatt i Representantenes hus.

Trump har imidlertid varslet at han vil legge ned veto mot Kongressens beslutning. I Kongressen er det trolig ikke mange nok motstandere av Trumps framgangsmåte til å overkjøre hans veto.

Kort etter torsdagens avstemning bekreftet presidenten at han fortsatt har til hensikt å trosse de folkevalgte.

– VETO! skrev han på Twitter.

Målet med unntakstilstanden er å skaffe til veie penger for å bygge en mur langs grensa mot Mexico. Trump mener muren vil hindre ulovlig innvandring.

Ingen amerikansk president har tidligere innført en unntakstilstand som deretter er blitt forsøkt opphevet av Kongressen.

(©NTB)