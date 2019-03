Kongresspolitikere krever offentliggjøring av Muellers rapport

NTB utenriks

En uttalelse om rapporten ble enstemmig vedtatt i Representantenes hus torsdag.

Uttalelsen er ikke bindende, og Republikanerne har kritisert den. Likevel valgte 190 republikanere å stemme for den, og ingen stemte mot.

Dermed har Kongressens andrekammer sendt et sterkt signal om at hele sluttrapporten om Muellers Russland-etterforskning bør offentliggjøres.

I mediene spekuleres det på om etterforskningen nærmer seg slutten og at Mueller snart vil overlevere sin rapport til det amerikanske justisdepartementet. Deretter vil det være justisminister William Barr som formelt avgjør hvor mye av rapporten som offentliggjøres.

Mueller jobber primært med å finne ut om Donald Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter i valgkampen i 2016. Mistanken er at det foregikk et samarbeid for å undergrave Hillary Clintons valgkamp.

Så langt er ingen blitt tiltalt for samarbeid med russerne for å påvirke valget. Men Mueller og hans folk har avdekket andre typer kriminalitet, og det kan fortsatt komme nye tiltaler.

Til sammen er over 30 personer blitt siktet eller tiltalt som et resultat av etterforskningen. Seks av dem er tidligere Trump-medarbeidere. Presidentens tidligere valgkampsjef Paul Manafort er i løpet av den siste uken blitt dømt til over sju års fengsel for blant annet skattesvindel, hvitvasking av penger og forsøk på å påvirke vitner.

