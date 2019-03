Facebook har problemer

NTB utenriks

Ifølge downdetector.com, som overvåker nettsteder, rammet problemene brukere av Facebook, Messenger og Instagram i deler av Europa og USA. Problemene har siden spredt seg til Thailand, Japan og Australia.

– Vi er klare over at enkelte brukere har problemer med å få tilgang til ulike apper. Vi jobber med å løse problemet, men vi kan bekrefte at dette ikke skyldes et DDoS-angrep, skriver Facebook på Twitter.

DDoS, også kalt tjenestenektangrep, er et elektronisk angrep som kan hindre tilgang for brukere av en tjeneste.

Både Facebooks nettside og app så ut til å være rammet. Mange brukere får beskjed om at siden er nede på grunn av vedlikehold.

