EU-parlamentet motsetter seg handelssamtaler med USA

Under siste dag av Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg stemte et flertall på 223 mot å gi EU mandat til å starte handelssamtaler med USA. 198 stemte for, mens 37 avsto fra å stemme.

Stemmeresultatet er en uventet kalddusj for EU-kommisjonen. Å forhandle om en begrenset handelsavtale var en sentral del av «våpenhvilen» EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og USAs president Donald Trump inngikk i juli, da de lovet det ikke skulle komme nye tollsatser i tillegg til den på stål og aluminium.

EU-parlamentet har kun en rådgivende rolle når det gjelder EUs forhandlingsmandat, og har ingen formell mulighet til å nekte EU-kommisjonen og EUs medlemsland i å gi grønt lys til samtalestart.

De vil imidlertid ha siste ord når en eventuell avtale er ferdigstilt, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

