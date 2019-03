Beto O'Rourke vil bli USAs neste president

NTB utenriks

Det bekrefter han i en videokunngjøring torsdag ettermiddag.

– Dette er et avgjørende sannhetsøyeblikk for dette landet, og for hver eneste en av oss, sier O'Rourke.

– Utfordringene vi står overfor nå, med de sammensatte krisene i vår økonomi, vårt demokrati og vårt klima, har aldri vært større. Disse krisene vil enten spise oss opp, eller gi oss en historisk mulighet til å slippe løs USAs genialitet, fortsetter han.

Den 46 år gamle demokraten har blitt beskrevet som et stjerneskudd i partiet. I fjor bidro han til å skape stor blest rundt mellomvalget i Texas, en republikansk høyborg der O'Rourke ble levnet få sjanser, men der han likevel utfordret Ted Cruz helt til målstreken.

Med O'Rourkes kandidatur vokser demokratenes allerede lange liste over presidentkandidater. Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker, Amy Klobuchar og Kirsten Gillibrand, kongressrepresentant Tulsi Gabbard fra Hawaii, tidligere boligminister Julian Castro fra Obama-administrasjonen og guvernør Jay Inslee fra delstaten Washington er alle blant dem som vil utfordre Trump.

Demokratenes landsmøte i juli i 2020 går av stabelen i arbeiderklassebastionen Milwaukee i delstaten Wisconsin.

