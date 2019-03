Nesten 40 reddet fra sammenrast skolebygg i Nigeria

NTB utenriks

Øyevitner har opplyst at så mange som 100 barn kan ha vært i bygningen da den kollapset onsdag ettermiddag. Øverste etasje fungerte nemlig som barnehage og skole.

En hektisk redningsinnsats ble satt i gang etter ulykken, og først rundt seks timer senere oppga myndighetene et tall på døde. Det er uklart hvor mange barn det er blant de åtte som er bekreftet omkommet.

De øvrige etasjene i bygningen rommet boliger.

Barn dekket av støv

Bygningen som raste sammen, ligger i det tett befolkede området Itafaji på Lagos-øya i Nigerias økonomiske hovedstad.

Flere hundre foreldre, pårørende og andre samlet seg i gatene rundt den kollapsede bygningen.

Mange deltok i arbeidet med å grave i ruinene, og flere personer, blant dem flere barn dekket i støv, ble reddet ut.

– Vi har ingen oversikt over antall ofre. Vi er bare travelt opptatt med redningsarbeidet, sa talsmann Sani Datti for de nasjonale nødetatene i Nigeria onsdag ettermiddag.

Jubel

Mens enkelte ble reddet levende ut til jubel fra folkemengden rundt, var det stille mens andre barn ble dratt livløse ut av redningsarbeiderne og båret inn i ambulanser.

En halv time etter at huset falt sammen, meldte redningsmannskaper at minst ti barn var fanget i ruinene.

Årsaken til kollapsen i Lagos, en by med rundt 20 millioner innbyggere, er ikke kjent. Det er ikke uvanlig at bygninger faller sammen i Nigeria. Tekniske konstruksjonskrav blir ofte ignorert under bygging, og det har vært flere tilfeller der mennesker har omkommet som følge av kollapser de siste årene.

