May truer med lang utsettelse av brexit

NTB utenriks

Underhuset skal holde en avstemning torsdag kveld for å ta stilling til om Storbritannia skal be EU om en utsettelse av skilsmissen.

Sier flertallet ja, kan Storbritannia be om en «kort, teknisk» utsettelse, ifølge May. Men skal EU gå med på dette, krever det høyst sannsynlig at Underhuset først godtar brexitavtalen, advarer hun.

I fravær av en slik avtale vil utsettelsen etter alt å dømme måtte bli langt mer langvarig, ifølge May.

– En slik forlengelse vil utvilsomt også bety at Storbritannia må holde valg til EU-parlamentet i mai, sier hun.