Manafort får lengre fengselsstraff

I en domstol i Washington har Manafort vært tiltalt for å ha forsøkt å påvirke vitner, hvitvasking av penger og flere andre forbrytelser. Dommen falt onsdag.

– Det er vanskelig å overdrive antallet løgner, mengden svindel og den voldsomme mengden penger som er involvert, sa dommer Amy Berman Jackson.

Hun idømte Manafort 43 måneders fengsel i tillegg til straffen på 47 måneders fengsel som han fikk i forrige uke for skatte- og banksvindel.

Gjemte unna penger

Manafort er blant annet funnet skyldig i å ha unndratt skatt og lurt unna penger han tjente som konsulent for prorussiske politikere i Ukraina. Ifølge påtalemyndigheten gjemte Manafort over 55 millioner dollar i utenlandske bankkontoer.

Den tidligere valgkampsjefen er én av flere tidligere Trump-medarbeidere som er blitt tiltalt i forbindelse med etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller.

Han jobber primært med å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter i valgkampen i 2016. Mistanken er at det foregikk et samarbeid for å undergrave Hillary Clintons valgkamp.

Rullestol

Så langt er ingen blitt tiltalt for samarbeid med russerne for å påvirke valget. Men i løpet av etterforskningen er det kommet fram flere nye opplysninger om Trump-medarbeidernes kontakt med russiske borgere.

Manafort skal blant annet ha gitt amerikanske meningsmålingsresultater til sin tidligere medarbeider Konstantin Kilimnik, som ifølge FBI har forbindelser til russisk etterretning.

Onsdag ankom Manafort rettssalen i rullestol på grunn av gikt, og han ba om å få slippe flere år i fengsel. Tiltalepunktene i denne saken hadde en samlet strafferamme på ti års fengsel.

Dommen han fikk i forrige uke, ble av flere kommentatorer beskrevet som mild.

