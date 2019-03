EU-topp: Britene har kastet vekk sin siste sjanse

NTB utenriks

Tirsdag stemte Parlamentet ned brexitavtalen på nytt. Nå er det ikke mer EU kan gjøre, sier Moscovici til TV-kanalen France-2. onsdag.

– Toget har passert to ganger, sier finanskommissæren, som gjør det klart at EU ikke kommer til å åpne for noen nye forhandlinger med Storbritannia før den planlagte utmeldingen den 29. mars.

En utmelding uten avtale vil bli brutal, som å falle utfor et stup, advarer han.

Moscovici åpner for at skilsmissen kan utsettes, men understreker at britene i så fall må komme med en god begrunnelse.

– Det er nå opp til britene å fortelle oss hva de vil ha.

