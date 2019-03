Boeing utsetter presentasjon av ny flytype

NTB utenriks

– Boeing er dypt berørt av ulykken med Ethiopian Airlines 302 og vårt fokus er å støtte våre kunder. I lys av dette utsetter vi presentasjonen av 777X 13. mars. Vi leter etter en mulighet for å presentere det nye flyet overfor resten av verden i den nærmeste framtid, skriver Boeing i en uttalelse til Ritzau.

Selskapet understreker at utrullingen av flyet fortsetter som planlagt, men at presentasjonen blir utsatt.

Boeing 777X er Boeings splitter nye storfly. Det kan frakte opptil 425 passasjerer og blir det lengste flyet Boeing noen gang har laget, med en lengde på 77 meter og et vingespenn på 72 meter. Så langt er det bestilt 300 fly av denne typen.

Flyprodusenten er i løpet av fem måneder rammet av to ulykker med et annet nytt fly i porteføljen – Boeing 737 Max 8. I oktober mistet 189 mennesker livet da et 737 Max 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia. Søndag omkom 157 mennesker da et fly av samme type fra Ethiopian Airlines styrtet i Etiopia.

Luftfartsmyndigheter verden rundt, men ikke USA, har stengt sine luftrom for denne flytypen inntil man vet mer om årsaken til styrten.

Boeing-aksjens verdi har falt siden søndag.

