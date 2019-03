Volkswagens årsresultat på vei opp fire år etter dieselskandalen

NTB utenriks

Omsetningen steg med 2,7 prosent til 235,8 milliarder euro i fjor. Etter skatt endte den tyske bilkjempen med 12,2 milliarder euro, eller rundt 118 milliarder norske kroner, i årsresultat. Det er 0,7 prosent mer enn 2017-resultatet.

Selskapet leverte i fjor 10,8 millioner biler til sine kunder og økte dermed produksjonen. Konsernet produserer tolv bilmerker, blant dem Porsche, Audi, VW, Skoda og Seat.

– Vi har prestert veldig bra på tross av mye motgang, sier Volkswagen-sjef Herbert Diess i en uttalelse.

Volkswagen har de siste årene vært i hardt vær etter at det i 2015 ble kjent at selskapet jukset med utslippsdata for 11 millioner dieselbiler verden over. I en melding fra konsernet står det at de i 2018 betalte 3,2 milliarder euro i erstatninger og utbetalinger i forbindelse med dieselskandalen. Det er samme sum som i 2017.

Bilgiganten opplyser at de vil investere rundt 30 milliarder euro på elbiler de neste fem årene. Planen fram mot 2025 er å lansere rundt 50 nye elbilmodeller.

Innen 2028 venter selskapet å ha produsert 22 millioner elbiler, som er 7 millioner flere enn tidligere anslått.

