Tyskland stenger luftrommet for 737 MAX 8

Flere land og flyselskaper har satt den amerikanske flytypen på bakken etter flyulykken som krevde 157 menneskeliv i Etiopia søndag.

Årsaken til ulykken er ikke fastslått, og Boeing framholder at det ikke er noen grunn til å stanse flygningene. USA er blant landene som ikke har stengt luftrommet for det toppmoderne Boeing-flyet.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA krevde mandag at Boeing så snart som mulig endrer programvaren som skal motvirke at den ulykkesrammede flytypen steiler. Men FAA mener ikke at situasjonen er så kritisk at flyene bør settes på bakken.

