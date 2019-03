Taliban og USA melder om framskritt i fredssamtalene

NTB utenriks

– Vilkårene for fred er bedret, slo USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad fast da den foreløpig siste forhandlingsøkta ble rundet av tirsdag.

Den afghanske opprørsbevegelsen Taliban brukte nøyaktig de samme ordene i sin uttalelse.

Partene er blitt enige om to avtaleutkast under samtalene i Doha, opplyser Khalilzad. De dreier seg om tilbaketrekning av soldater og garantier for terrorbekjempelse, tilføyer han.

– Det er tydelig at alle parter ønsker å få en slutt på krigen, sier Khalilzad.

Den siste forhandlingsrunden varte i to uker, flere dager lenger enn ventet.

Kort tid etter at Trump i fjor varslet amerikansk nedtrapping i Afghanistan, ble det kjent at USA og Taliban hadde innledet forhandlinger i Qatar.

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med Taliban, men opprørerne har nektet og gjort det klart at de bare vil snakke direkte med USA – ikke via «løpegutter», som de anser den afghanske regjeringen for å være.

(©NTB)