May trygler om støtte til brexitavtalen

NTB utenriks

Den britiske statsministeren møtte med hes stemme i Underhuset tirsdag ettermiddag for å forsvare sin splitter nye enighet med EU.

Hun advarte de folkevalgte på det kraftigste mot å si nei på nytt.

– Hvis denne avtalen ikke får flertall i kveld, kan brexit gå tapt, sa May.

Sterk motstand

Men flertallet for avtalen begynte i realiteten å rakne allerede før May fikk ordet.

Labour konkluderte bare kort etter at den nye enigheten med EU ble presentert sent mandag kveld.

– Statsministerens forhandlinger har mislyktes, sa opposisjonsleder Jeremy Corbyn.

Tirsdag ettermiddag mistet regjeringen dessuten støtten fra det nordirske unionistpartiet DUP, som May er avhengig av for å ha flertall i Parlamentet. Ifølge DUP har May gjort framskritt i forhandlingene med EU, men ikke nok til at avtalen kan godkjennes.

Den samme konklusjonen ble nådd av ERG, en innflytelsesrik gruppe EU-kritikere i Mays eget konservative parti.

Juridisk analyse

Selve nådestøtet ble en juridisk analyse av enigheten som regjeringsadvokat Geoffrey Cox la fram like i forkant av tirsdagens debatt.

Cox ga de folkevalgte et klart råd om å stemme for avtalen.

Men regjeringsadvokatens budskap var dypt tvetydig, og i selve analysen sådde han alvorlig tvil om hvorvidt enigheten med EU holder vann juridisk.

Siste sjanse

– I politikken får du noen ganger en annen sjanse. Det som teller, er hva du gjør med denne andre sjansen. For det blir ingen tredje sjanse, sa Juncker da han og May la fram enigheten mandag kveld.

– Det blir ingen nye forhandlinger. Dette er alt, sa han.

Tilleggsdokumenter

Tirsdagens avstemning kommer etter at et knusende flertall på 432 mot 202 parlamentarikere stemte mot avtalen da den kom opp til avstemning for første gang i januar.

Endringen denne gangen er at avtalen er utstyrt med tre nye tilleggsdokumenter som er ment å berolige britiske folkevalgte om avtalens kontroversielle løsninger for grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Sier parlamentarikerne likevel nei, vil de folkevalgte måtte velge mellom pest og kolera, ifølge May: enten en utmelding uten avtale eller en utsettelse.

Advarer mot konsekvensene

Det første alternativet vil utløse et kraftig økonomisk sjokk, med risiko for styrkede krav om skotsk løsrivelse og irsk gjenforening, ifølge May.

En utsettelse vil på sin side bare forlenge usikkerheten, uten å løse noen av problemene i seg selv.

I tillegg risikerer Storbritannia at EU stiller ubehagelige betingelser for å gå med på forlengelsen, ifølge May.

Men det vil ikke nytte å skylde på EU, la hun til.

– Ansvaret vil ligge i dette huset, sa May.

– Jeg håper oppriktig at Underhuset ikke vil stille seg selv i en slik situasjon.

(©NTB)