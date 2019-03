NTB utenriks

Et nytt nei til avtalen kan føre til at Storbritannia krasjer ut av EU uten avtale, eller til at hele utmeldingen blir avlyst, sa May til de folkevalgte i Underhuset tirsdag ettermiddag.

– Hvis denne avtalen ikke får flertall i kveld, kan brexit være tapt, sa hun.

