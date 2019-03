Guaidó etterforskes for strøm-sabotasje i Venezuela

NTB utenriks

Etterforskningen dreier seg om «angivelig delaktighet i sabotasje av elektrisitetssystemet i Venezuela», sa riksadvokat Tarek William Saab tirsdag.

Millioner av mennesker i Venezuela har den siste uken vært rammet av omfattende strømbrudd. Også sykehus har mistet strømmen, og en rekke mennesker skal ha mistet livet.

Situasjonen har oppstått samtidig som Juan Guaidó, USA og en lang rekke andre land krever at president Nicolás Maduro gir fra seg makten eller går med på nyvalg. Maduro hevder at strømbruddene skyldes sabotasje og dataangrep utført av USA.

Opposisjonelle i Venezuela mener på sin side at årsaken er korrupsjon, manglende vedlikehold og dårlig styring av energisektoren.

Guaidó, som leder Venezuelas nasjonalforsamling, har erklært seg selv som landets midlertidige president. Regjeringen i USA har gjentatte ganger oppfordret militæret i Venezuela til å styrte Maduro og stille seg bak Guaidó.

Oljelandet Venezuela har i flere år vært rammet av en omfattende økonomisk krise, og flere millioner venezuelanere har reist ut av landet. Sosialisten Maduro har fått skylden for krisen, og han anklages dessuten for valgfusk og for å ha torpedert det venezuelanske demokratiet.

