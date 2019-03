Frankrike og Tyskland stenger luftrommet for MAX 8-fly

NTB utenriks

– Sikkerheten kommer først. Inntil all tvil er ryddet av veien, har jeg sørget for at tysk luftrom er stengt for Boeing 737 MAX med umiddelbar virkning, sa Tysklands samferdselsminister Andreas Scheuer tirsdag.

Luftfartsmyndighetene i Frankrike opplyser at stengingen av luftrommet er en sikkerhetsforanstaltning sett i lys av flyulykken i Etiopia.

157 mennesker mistet livet da en Boeing 737 MAX 8 styrtet i Etiopia søndag. Ulykken hadde flere likhetstrekk med en flyulykke i Indonesia i fjor, da et fly av samme type styrtet etter avgang.

En rekke land har stengt sine luftrom for den aktuelle Boeing-modellen de siste dagene. Blant disse er Kina, Storbritannia, Australia, Irland, Tyrkia, Indonesia og Malaysia, i tillegg til Tyskland, Frankrike og Østerrike.

Også flere flyselskaper har satt sine Boeing 737 MAX 8 på bakken, blant dem Norwegian.

Boeing selv mener imidlertid ikke det er grunn til å sette flyene på bakken. Det mener heller ikke luftfartsmyndighetene i USA, hvor Boeing har sitt hovedkontor.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA krevde mandag at Boeing så snart som mulig endrer programvaren som skal motvirke at den ulykkesrammede flytypen steiler. Men FAA mener ikke at situasjonen er så kritisk at flyene bør settes på bakken.

