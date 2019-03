Britisk regjeringsadvokat lunken til Mays nye avtale med EU

NTB utenriks

Den nye enigheten reduserer risikoen for at Storbritannia kan bli holdt fanget ufrivillig og på ubestemt tid i en midlertidig tollunion med EU, konkluderer Cox.

Men risikoen vil kun være redusert hvis det kan bevises at EU ikke forhandler i god tro eller ikke gjør sitt ytterste for å nå enighet med Storbritannia om andre løsninger, advarer han.

Skulle EU og Storbritannia havne i en situasjon der de simpelthen ikke klarer å bli enige, til tross for at begge parter gjør sitt beste, vil den juridiske risikoen være den samme som før.

Vurderingen kommer fram i en juridisk analyse som Cox nå har lagt fram i forkant av Underhusets planlagte avstemning om utmeldingsavtalen tirsdag kveld.

Pundet falt umiddelbart etter at Cox' analyse ble offentliggjort.

Den lunkne konklusjonen kan nemlig bli nådestøtet for avtalen. En rekke folkevalgte har signalisert at regjeringsadvokatens analyse vil få stor betydning når de selv skal bestemme seg for hvordan de skal stemme.

Avstemningen finner sted etter at May sent mandag kveld kom til enighet med EU om flere nye tillegg til avtalen.

Det er betydningen av disse tilleggene Cox nå har vurdert.

