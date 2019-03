Boeing setter ikke MAX 8-fly på bakken

NTB utenriks

En lang rekke land har satt fly av typen Boeing 737 MAX 8 på bakken etter to ulykker hvor fly av denne typen styrtet.

Men Boeing selv ser ikke ut til å være bekymret for sikkerheten. I en uttalelse tirsdag sier selskapet at det ønsker å sørge for at de aktuelle landene har informasjonen de trenger for å ha tillit til at flyene kan brukes.

Flyprodusenten planlegger foreløpig ingen nye retningslinjer for bruken av flytypen.

Heller ikke luftfartsmyndigheten FAA i USA, hvor Boeing har sitt hovedkontor, har valgt å sette 737 MAX 8 på bakken. FAA har i stedet bedt Boeing om å oppgradere deler av programvaren i flyene.

Boeing-aksjene er blitt rammet av situasjonen, og litt etter åpningen av New York-børsen tirsdag hadde aksjene falt over 8 prosent.

(©NTB)