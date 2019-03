WHO lanserer strategi mot «uunngåelig» influensapandemi

NTB utenriks

Ifølge tall fra organisasjonen blir én milliard mennesker årlig rammet av influensa, som WHO kaller en av verdens største helseutfordringer.

I den nye strategien for 2019 til 2030, som de lanserte mandag, vil WHO forsøke å hindre sesongbasert influensa, stoppe virus fra å spre seg fra dyr til mennesker, og forberede verden på en ny pandemi.

– Faren for en ny influensapandemi er til stede hele tiden, sier WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

Under lanseringen av den nye strategien understreker WHO behovet for å være forberedt på en ny pandemi. De mener det vil bli langt dyrere å la være.

– I en så sammenflettet verden er ikke spørsmålet om vi vil få en ny pandemi, men når, sier Ghebryesus.

WHO anbefaler årlig vaksinering særlig i risikogrupper og blant helsepersonell, som den mest effektive måten å hindre influensasmitte.

Forrige influensapandemi var i 2009. Da døde rundt 18.500 mennesker i 214 land av svineinfluensa. I løpet av 1900-tallet var det tre større influensapandemier. Spanskesyken i 1918 er den mest kjente, og tok livet av flere titall millioner mennesker globalt.

