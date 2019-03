Trump foreslår stort budsjettunderskudd

NTB utenriks

Budsjettforslaget ble lagt fram mandag. Trump ser ut til å anta at sterk økonomisk vekst på 3,1 prosent vil føre til budsjettbalanse på et senere tidspunkt.

Mange økonomer mener imidlertid at veksten trolig vil bli lavere, blant annet fordi effekten av Republikanernes skattekutt er i ferd med å avta. Kongressens eget budsjettkontor anslår en økonomisk vekst på 1,7 prosent de neste årene.

I budsjettforslaget er bevilgningene til forsvaret nok en gang økt, mens Trump ønsker ytterligere 8,6 milliarder dollar til sin planlagte mur langs grensa til Mexico.

Forslaget gjelder for det såkalte skatteåret 2020, som begynner i oktober. Det er ikke vanlig at amerikanske presidenter får vedtatt sine budsjettforslag uten endringer, og Trumps forslag vil nå bli gjenstand for omfattende diskusjoner og tautrekkinger i Kongressen.

Underskuddet på 1.100 milliarder dollar tilsvarer 9.600 milliarder kroner. Hele det amerikanske statsbudsjettet er på 4.700 milliarder dollar.

