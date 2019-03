Theresa May haster til Strasbourg

NTB utenriks

Statsministeren er på vei til Strasbourg for å møte EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker, bekrefter Mays talsperson mandag kveld.

Møtet finner sted klokka 21 norsk tid.

Håpet er at de to skal rekke å legge fram en enighet i tide til avstemningen om utmeldingsavtalen som er planlagt i Underhuset tirsdag kveld.

– Forhandlingene er nå i en kritisk fase, sa statssekretær Robin Walker i det britiske brexitdepartementet da han ga de folkevalgte i Underhuset en statusoppdatering tidligere mandag.

Hektisk diplomati

Etter det NTB kjenner til, var forhandlingsdelegasjonene i utgangspunktet enige allerede søndag.

Men avtalen skal ha ranket så snart detaljene nådde hjem til London.

Dermed fortsatte det hektiske diplomatiet mandag, med nye utviklinger nærmest fra minutt til minutt.

Tida er nå svært knapp. Skal tirsdagens avstemning gjennomføres som planlagt, må den britiske regjeringen legge et vedtaksforslag fram for Underhuset innen klokka 23.30 norsk tid i kveld.

Tilleggsdokument

Det EU og Storbritannia forhandler om, er et nytt tillegg til utmeldingsavtalen.

Dette tillegget er ment å berolige britiske folkevalgte om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa, som May ser på som hovedgrunnen til at et knusende flertall sa nei til avtalen da den kom opp til avstemning første gang i januar.

Men EU og Storbritannia har stått langt fra hverandre i diskusjonene.

På britisk side ble situasjonen mandag formiddag beskrevet som «fastlåst».

Dyster stemning

May snakket med Juncker på telefon både søndag og mandag for å forsøke å løse opp i flokene.

Ambassadører fra EUs medlemsland ble oppdatert om situasjonen på et hastemøte mandag formiddag. Der skal stemningen ha vært dyster, med en utbredt følelse av at EU og Storbritannia nå er på vei inn i et farlig territorium der risikoen er stor for at enden på visa blir en kaotisk skilsmisse uten avtale.

Budskapet fra Brussel er at det nå i realiteten er britiske folkevalgte May må forhandle med, ikke EU.

– Underhuset har et sett med viktige beslutninger å ta, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

Overveier plan B

Uten enighet regnes det som overveiende sannsynlig at utmeldingsavtalen vil bli stemt ned på nytt.

Det kan kaste prosessen ut i kaos og uvisshet, mindre enn tre uker før skilsmissen. Storbritannia skal etter planen forlate EU ved midnatt norsk tid fredag 29. mars.

Men samtidig svirrer ryktene om at May kan gå inn for en mulig plan B.

Ifølge avisa The Times går den alternative planen ut på å holde en avstemning om hvilke endringer Underhuset krever i avtalen for å kunne godkjenne den.

Tanken er ifølge The Times' kilder at et klart budskap fra Underhuset om hva flertallet er villig til å støtte, vil øke presset på EU i forhandlingene.

EU krever klarhet

Heller ikke EU er fremmed for denne tanken. Da EUs president Donald Tusk møtte May i slutten av februar, skal han nemlig ha fortalt henne at klarhet fra britisk side er akkurat det EU trenger nå.

Etter det NTB kjenner til, var EU-presidentens budskap at May må legge fram et forslag hun kan «bevise» at vil få flertall.

– Vi vil at Storbritannia skal vise kortene først denne gangen, forklarte en EU-kilde etter møtet.

(©NTB)