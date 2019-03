Opposisjonen i Venezuela planlegger masseprotester mot strømbrudd

NTB utenriks

Demonstrasjonene skal etter planen holdes tirsdag over hele landet.

I en tale mandag beskrev Guaidó situasjonen som en katastrofe. Nasjonalforsamlingen, som Guaidó leder, vedtok en erklæring om at Venezuela befinner seg i en nasjonal krisetilstand.

Mange millioner mennesker er blitt berørt av strømbruddene som har rammet store deler av Venezuela de siste fem dagene. Flere sykehus har vært strømløse, og ifølge Guaidó har 17 mennesker mistet livet.

Opposisjonen i Venezuela mener strømbruddene skyldes korrupsjon og dårlig styring av energisektoren. President Nicolás Maduro hevder på sin side at USA står bak sabotasje og dataangrep rettet mot landets strømforsyning.

Natt til mandag ble et kraftverk i hovedstaden Caracas rammet av en eksplosjon. Dermed ble byen igjen fullstendig mørklagt, etter at noen bydeler tidligere hadde fått strømmen tilbake.

Regjeringen i Venezuela mener systemene som styrer vannkraftverkets demning, er blitt utsatt for et amerikansk dataangrep. Dette avvises av en fagforening for elektroingeniører, som støtter opposisjonen.

Guaidó har erklært seg selv som Venezuelas midlertidige president og fått støtte fra USA og en rekke andre land i Latin-Amerika og Europa. Likevel er det fortsatt Maduro som har makten i landet.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton gjentok mandag sin oppfordring om at militæret i Venezuela må styrte Maduro og stille seg bak Guaidó.

(©NTB)