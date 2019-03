Guaidó vil erklære unntakstilstand i Venezuela

NTB utenriks

Siden torsdag kveld har så godt som hele Venezuela vært uten strøm i det verste og lengste strømbruddet i landet den siste tiden.

– Vi må håndtere denne katastrofen umiddelbart, sa Guaidó til reporterne søndag. Mandag vil han innkalle nasjonalforsamlingen til et krisemøte i hvor målet er å erklære unntakstilstand i landet og åpne for internasjonal bistand.

Guaidó, som leder av nasjonalforsamlingen, erklærte seg i januar som midlertidig president fordi nasjonalforsamlingen ikke anser Nicolás Maduro som legitim president.

Oppfordrer til demonstrasjon

Samtidig som Guaidó ba om unntakstilstand i landet, oppfordret han også til nye demonstrasjoner mandag.

– Du har rett til å protestere i gatene, til å stille krav, fordi dette regimet lar venezuelanere dø, sa han og ba de militære styrkene slutte å «dekke over for diktatoren».

Ifølge organisasjonen Codevida har 15 dialysepasienter dødd som følge av strømbruddet i Venezuela, noe landets helseminister avviser.

I tillegg hevder Ecuadors utenriksminister at 80 personer har omkommet som følge av strømbruddet, noe kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez har benektet.

Hevder generatoren ble angrepet

Ifølge landets president Nicolás Maduro fikk 70 prosent av landet strømmen tilbake igjen lørdag, men han hevder at midt på dagen skal en av strømgeneratorene ha blitt utsatt for et cyberangrep. Strømgeneratoren han sikter til «fungerte perfekt», og Maduro hevder cyberangrepet «forstyrret og forverret alt vi hadde gjort».

De venezuelanske regjeringen har tidligere anklaget amerikanerne for å stå bak sabotasje mot et vannkraftanlegg i Guri, som forsyner 80 prosent av landet med strøm.

Eksperter mener derimot at Venezuelas strømproblem skyldes manglende investeringer i infrastruktur.

