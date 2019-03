Demokratenes 2020-landsmøte går av stabelen i Wisconsin

NTB utenriks

Det blir første gang på over 100 år at Demokratene kroner en presidentkandidat i en by i Midtvesten som ikke heter Chicago.

Partiets nasjonalkomité DNC valgte mandag arbeiderklassebastionen Milwaukee foran Houston i Texas og Miami i Florida.

Delstaten Wisconsin ligger i hjertet av det gamle industribeltet. Da Donald Trump slo Hillary Clinton med 23.000 stemmers margin i Wisconsin i 2016, var det første gang siden 1984 at Republikanerne vant delstaten i et presidentvalg.

I ettertid fikk Clinton kraftig kritikk for ikke å ha besøkt delstaten en eneste gang som kandidat.

Landsmøtet går etter planen av stabelen 13. til 16. juli 2020.

Milwaukee fikk i sin tid kallenavnet «The Machine Shop of the World» og er Harley-Davidson-motorsykkelens fødested, men er også kjent for sin ølindustri. Byen og forstedene har en befolkning på rundt 1,6 millioner.

Demokratenes valg av Milwaukee er symbolsk viktig. Wisconsin inngikk i Clintons bitre tap i øvre Midtvesten og Great Lakes-regionen, delstater som hennes rådgivere nærmest hadde tatt for gitt og som to ganger valgte Barack Obama. Clinton beholdt bare Minnesota, mens hvite arbeiderklassevelgere i Wisconsin, Michigan, Ohio og Pennsylvania bidro til å gi Trump totalt 64 av de nødvendige 270 valgmannsstemmene.

Siden presidentvalget har Wisconsins gjenvalgt en demokratisk senator og byttet ut sin republikanske guvernør med en demokrat.

