Boeing-aksjen falt etter flystyrt

Boeing har produsert ulykkesflyet, som er av typen 737 MAX 8. Alle de 149 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet i søndagens flystyrt.

Boeing mener ikke det er grunn til å sette alle fly av denne typen på bakken. Aksjen stupte likevel da børsene åpnet i USA mandag. Den hentet seg senere noe inn igjen og endte med et fall på rundt 5 prosent til 400 dollar. Dette dempet oppgangen til Dow Jones-indeksen, som steg 0,8 prosent.

Flyet som styrtet søndag, tilhørte Ethiopian Airlines. Flyselskapet valgte å sette alle Boeing 737 MAX 8-maskiner på bakken etter ulykken. Det samme har blant andre karibiske Cayman Airways, sørafrikanske Comair og marokkanske Royal Air Maroc gjort. Kinesiske og indonesiske myndigheter har beordret at alle fly av denne typen skal settes på bakken.

Det gjør ikke USAs luftfartsmyndigheter, som mandag opplyste at de vil ta grep hvis det oppdages noe som påvirker flytypens sikkerhet. Også Canadas transportminister påpeker at det er for tidlig både å fastslå årsaken til ulykken og beordre stans i bruken av flyene.

Også i Indonesia i fjor styrtet et fly av typen Boeing 737 MAX 8. 189 mennesker omkom i denne ulykken.

