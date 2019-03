SDF setter inn nådestøtet mot IS i Baghouz

NTB utenriks

De siste ukene har SDF presset hardt på mot enklaven for å jage IS ut av området og få evakuert alle sivile som fortsatt befinner seg der. Landsbyen regnes som kalifatets siste bastion på syrisk jord.

Jagerfly fra koalisjonen angrep også IS' våpenlager i området.

– Det er slutt på tidsfrister for IS til å overgi seg. Vi har evakuerte titusenvis av sivile fra Baghouz og tusenvis av IS-terrorister av forskjellige nasjonaliteter har overgitt seg til våre styrker, sa SDF-talsmann Mustafa Bali.

– Vi tror at de gjenværende terroristene i Baghouz ikke vil overgi seg. Våre styrker som omringer landsbyen har allerede fått ordre om å starte offensiven, sa Bali og la til at det ikke er noen tidsramme for dette siste angrepet.

