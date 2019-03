Bouteflika tilbake i Algerie

NTB utenriks

Bouteflika (82) ble rammet av slag i 2013 og er ved dårlig helse. Han har sjelden vært å se offentlig de siste årene og har vært innlagt på sykehus i Genève i to uker for legesjekk.

Flyet med presidenten landet på den militære flyplassen Boufarik sør for Alger. Det var omfattende sikkerhetstiltak langs den 35 kilometer lange veien fra flyplassen til hovedstaden dit 82-åringen ble kjørt i kortesje til presidentboligen.

Samtidig er Algerie preget av omfattende demonstrasjoner, utløst av meldingen om at Bouteflika vil stille til valg for en femte periode under det planlagte valget 18. april. Han har lovet vidtrekkende reformer og sagt at han vil gå av tidlig om han blir gjenvalgt.

Søndag gjennomførte statlige og private selskap og institusjoner i landet en delvis streik i protest mot at han stiller til valg igjen.

