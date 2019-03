Bouteflika på vei hjem fra Sveits

NTB utenriks

Bouteflika (82) ble rammet av et slag i 2013 og er ved dårlig helse. Han har sjelden vært å se offentlig de siste årene og har nå vært innlagt på sykehus i Genève i to uker for legesjekk.

Samtidig er Algerie preget av omfattende demonstrasjoner, utløst av meldingen om at Bouteflika vil stille til valg for en femte periode under det planlagte valget 18. april

En talsmann for Bouteflikas valgkampapparat, Hamrawi Habib Shawki, bekrefter at presidenten har forlatt Genève. Ryktene om hjemreisen skjøt fart etter at et algerisk regjeringsfly ble sett på flyplassen i Genève søndag.

(©NTB)