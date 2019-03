Uro og stort sikkerhetsoppbud under lokalvalget i Nigeria

NTB utenriks

Store militærstyrker var satt i beredskap da nigerianerne lørdag gikk til valglokalene for å utpeke guvernører i 29 av 36 delstater i landet.

Valget finner sted to uker etter presidentvalget som endte med at Muhammadu Buhari ble gjenvalgt for en ny periode.

Det var ventet skarp konkurranse om kontrollen over en del av de mektige delstatene som i enkelte tilfeller har større budsjetter enn en del afrikanske land.

Observatører rapporterer om enkelte tilfeller av stemmetyveri og trusler, og i delstaten Kano i nord er det meldt om kjøp av stemmer for så lite som 100 naira (2 kroner og 50 øre) og et såpestykke.

Valgdeltakelsen ser ut til å være lav, ifølge observatørgruppa Situation Room. De mener velgerne har reagert med apati på det problematiske presidentvalget, og mener den store mobiliseringen av militær- og sikkerhetspersonell skaper frykt og bekymring for nøytraliteten.

Gruppa har lørdag ettermiddag registrert sju dødsfall, fem av dem i delstaten Rivers sør i landet.

Under presidentvalget var valgdeltakelsen på rundt 35 prosent. Nigeria er Afrikas mest folkerike stat med omkring 190 millioner innbyggere.

(©NTB)