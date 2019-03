Tory-leder ber Parlamentet om å støtte skilsmisseavtalen

NTB utenriks

Lewis' beskjed til skeptiske representanter i nasjonalforsamlingen i London er at hvis regjeringens plan stemmes ned tirsdag, kan følgen bli at Storbritannia forblir i EU.

Blant dem som nekter å gi sin tilslutning, er mange av hans egne partifeller.

– Vi er nødt til å vinne den avstemningen, sier partisekretæren til BBC. Han advarer om at et nederlag for avtalen som det har tatt to år å forhandle fram, kan føre til en helt uforutsigbar situasjon.

– Ingen vet helt hva vi vil ende opp med, det kan bli en hard brexit uten avtale, men det er også en risiko for at vi ender opp uten noen brexit i det hele tatt, sier han.

Etter at den første avstemningen om skilsmisseavtalen endte med et dundrende nederlag for Theresa Mays regjering i januar, er en ny avstemning planlagt tirsdag.

Avvises avtalen nok en gang, blir det avstemning om hvorvidt Storbritannia skal forlate EU uten avtale, eller om Parlamentet skal be Brussel om en utsettelse av skilsmissen.

EU-parlamentets leder Antonio Tajani sa lørdag at EU i høyden vil gi britene noen ukers utsettelse.

Det er lite som i helgen tyder på framskritt i samtalene mellom partene. EUs ledere står steilt på at det ikke skal gjøres endringer i dokumentet som er forhandlet fram med britiske myndigheter og vedtatt av samtlige gjenværende medlemsland.

(©NTB)