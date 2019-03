Tolv omkom i flyulykke i Colombia

NTB utenriks

Ulykken skjedde på en flygning mellom byene San Jose del Guaviare og Villavicencio.

– Det er dessverre ingen overlevende, heter det i en uttalelse fra luftfartsmyndigheten Aeronautica Civil. Vraket er funnet i nærheten av Villavicencio.

Nødetaten Defensa Civil opplyser at tolv personer omkom i ulykken. Årsaken er så langt ikke kjent.

Flyet som styrtet var et Douglas DC-3, en tomotors type som fløy for første gang på 30-tallet. Flytypen ble mye brukt under andre verdenskrig, og i Norge fløy både SAS og Braathes SAFE DC-3 på 40- og 50-tallet.

