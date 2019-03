NPR: Ny virksomhet ved nordkoreansk rakettbase

NTB utenriks

Den amerikanske radiokanalen baserer sin konklusjon på analyser av satellittbilder av et anlegg utenfor hovedstaden Pyongyang. Bildene er tatt av firmaet DigitalGlobe noen dager før USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder King Jong-un møttes i Hanoi.

Partene kom ikke til enighet, og toppmøtet endte i skuffelse.

Nord-Korea har tidligere bygd både interkontinentale raketter og romraketter på Sanumdong-anlegget. Bildene viser biler og lastebiler i aktivitet på stedet, og i et område kan det ses togvogner og kraner.

– Når du setter alt dette sammen, så er det slik det ser ut når nordkoreanerne holder på med å bygge en rakett, sier Jefferey Lewis, analytiker ved Middlebury Institute of International Studies i Monterey til NPR.

Meldingene om aktivitet ved Sanumdong kommer noen dager etter at nettstedet 38 North og den amerikanske tankesmia Center for Strategic and International Studies sa at Pyongyang kan ha gjenopptatt virksomheten ved rakettbasen Sohae.

Også denne konklusjonen var basert på analyse av satellittbilder.

