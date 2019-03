Klatrere funnet omkommet på Nanga Parbat

NTB utenriks

Funnet bekreftes av Stefano Pontecorvo, Italias ambassadør i Pakistan. Han skriver i en Twitter-melding at det nå er bekreftet at to personer som er funnet i 5.900 meters høyde, er italienske Daniele Nardi og britiske Tom Ballard, som har vært savnet.

Et helikopter fra den pakistanske hæren med redningsmannskaper om bord har lett i fjellet i flere dager.

Nardi (42) kommer fra et sted like utenfor Roma og har forsøkt å bestige Nanga Parbat flere ganger i vinter. Ballard (30) var sønn av den britiske klatreren Alison Hargreaves, som var den første kvinnen til å bestige Mount Everest alene. Hun døde 33 år gammel i et forsøk på å nå toppen av K2.

