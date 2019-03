NTB utenriks

– Parlamentarikerne står overfor et historisk valg neste uke, sa May da hun holdt tale under et besøk i Grimsby fredag.

Utmeldingsavtalen skal opp til ny avstemning tirsdag kveld.

– Det trengs bare ett skubb til, sa May.

Et flertall mot avtalen kan ifølge henne føre til at «vi aldri forlater EU i det hele tatt».

