Fem år etter at MH370 forsvant, krever familiene svar

Boeing 777-flyet med 239 mennesker om bord – de fleste fra Kina – forsvant kort etter at det tok av fra Kuala Lumpur med kurs for Beijing.

Rundt 50 slektninger av kinesiske passasjerer reiste til Kuala Lumpur for å markere femårsdagen for mysteriet og presse malaysiske myndigheter til å fortsette letingen. De samlet seg gråtende utenfor utenriksdepartementet.

Hu Qiufang sier at familiemedlemmer hele det siste året har bedt om et møte med utenriksministeren, men fredag fikk de bare et møte med en funksjonær som fortalte dem at det ikke er noe nytt.

– Den kinesiske regjeringen lytter ikke til oss i det hele tatt, og vi føler oss hjelpeløse, sier 78 år gamle Hu som hadde sønnen sin på det forsvunne flyet.

Ingen tegn til flyet ble funnet under en flere år lang australsk-ledet leting i et 120.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet, som ble avsluttet i januar 2017.

Noen få vrakdeler som med stor sikkerhet er fra flyet, er funnet på Reunion og andre øyer langs østkysten av Afrika.

Et amerikansk firma gjenopptok letingen etter flyvraket i fjor, men avsluttet etter et par måneders finkjemming av havbunnen uten resultat.

Hva som skjedde om bord på flyet, er også et mysterium. I en rapport som kom i juli i fjor, heter det at kursen ble endret manuelt av noen om bord, men utover det var det ikke mulig å konkludere. Gransking av bakgrunnen til alle i mannskapet og alle passasjerene har heller ikke gitt noen klare svar.

