Shinawatra-tilknyttet parti forbudt i Thailand

Thai Raksa Chart, som har bånd til de tidligere statsministrene Thaksin og Yingluck Shinawatra, foreslo prinsesse Ubolratana som sin statsministerkandidat foran valget 24. mars.

Forslaget var ganske uhørt i et konstitusjonelt monarki der kongefamilien offisielt står over politikken, og kong Maha Vajiralongkorn utstedte da også en kongelig ordre der han kalte partiets nominering upassende.

Torsdag ble partiet kjent skyldig i å ha utført en handling som var «fiendtlig mot det konstitusjonelle monarkiet» i landets forfatningsdomstol, som også vedtok å oppløse partiet.

Partiets toppledere, inkludert to medlemmer av Shinawatra-familien, blir også nektet å drive med politikk i ti år.

Forbudet er et kraftig slag mot Shinawatra-klanens håp om å vinne flertall ved valget 24. mai og en gavepakke til partiene som støtter militærjuntaen under ledelse av nåværende statsminister Prayut Chan-O-Wa. Thai Raksa Chart skulle stilt kandidater i 174 valgkretser.

Forfatningsdomstolen har tidligere forbudt to andre Shinawatra-tilknyttede partiet og styrtet to av partienes statsministre i de 13 urolige årene siden Thaksin Shinawatra ble styrtet i et kupp i 2006.

