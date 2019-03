Samlet europeisk fordømmelse av Saudi-Arabia

NTB utenriks

I erklæringen oppfordres Saudi-Arabia til å løslate alle fengslede kvinnelige aktivister og til å samarbeide med en FN-ledet gransking av drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Det er første gang at det saudiarabiske kongedømmet blir irettesatt i FNs menneskerettighetsråd siden rådet ble opprettet i 2006, ifølge Reuters. Teksten blir lest opp av Islands ambassadør til FN i Genève, Harald Aspelund, torsdag.

Noen av de fengslede kvinnene, blant dem flere som jobbet for at kvinner skulle få kjøre bil, er blitt torturert med elektriske støt, pisking og seksuell mishandling, ifølge menneskerettighetsgrupper.

FNs kommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, appellerte onsdag til Saudi-Arabia om å løslate de fengslede kvinneaktivistene, som saudiarabiske myndigheter anklager for å skade landets interesser.

Saudi-Arabias assisterende riksadvokat sa i forrige uke at de har undersøkt påstandene om tortur og kommet fram til at det dreier seg om «falske nyheter».

Saudi-Arabia er blitt fordømt av en lang rekke vestlige land etter drapet på Khashoggi i oktober i fjor. Landet har også høstet omfattende kritikk for sin krigføring i nabolandet Jemen.

USAs etterretningstjeneste CIA har konkludert med at kronprins Mohammed bin Salman, som er landets egentlige hersker, ga ordre om drapet på Khashoggi, som ble drept under et besøk på Saudi-Arabias generalkonsulat i Istanbul.

President Donald Trump har inntil videre nølt med å ta avstand fra kronprinsen og kaller CIAs konklusjon forhastet. Det har imidlertid fått mange senatorer, blant dem republikanere, til å kritisere presidenten skarpt.

