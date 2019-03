Paul Manafort får sin første dom

NTB utenriks

69 år gamle Manafort, som levde et overdådig luksusliv mens han var sjef for Donald Trumps valgkamp i en periode i 2016, risikerer å tilbringe resten av sitt liv i fengsel. De fleste tror likevel ikke at han vil få maksimumsstraffen på 20 år.

– Man skriver sin egen livshistorie, og livet er en serie valg som man må ta konsekvensen av, pleier dommer T.S. Ellis III å si til kriminelle før han gir dem sin dom.

Manafort ble i fjor funnet skyldig i skattesvindel og bedrageri mot banker, for å ha skjult inntekter fra arbeid i Ukraina fra amerikanske skattemyndigheter og for å ha overdrevet sin inntekt i søknader om lån.

Ulovlig lobbyvirksomhet

Etter at han ble funnet skyldig i domstolen i Alexandria i Virginia, sa han seg også skyldig i ulovlig lobbyvirksomhet for ukrainske politikere i en domstol i Washington D.C.

I det siste tilfellet er maksimumsstraffen fem år for hvert av to tiltalepunkter. Her risikerer han maksimumsstraffen fordi påtalemyndigheten sier han ikke respekterte en avtale med retten og løy i avhør.

I Virginia-saken har påtalemyndigheten ikke anbefalt noen bestemt lengde på straffen, mens advokatene hans søker en lavest mulig straff med Manaforts helsetilstand som begrunnelse. De sier han har fått gikt og klaustrofobi i varetektsfengselet.

– Lurt av Mueller

Forsvarerne hevder også at Manafort ble lurt inn i saken av spesialetterforsker Robert Muellers gransking av mulig russisk innblanding i Trumps valgkamp. De mener Mueller gikk utover sitt mandat da han etterforsket Manafort.

Forsvarerne viser også til at Manafort tapte millioner av dollar som resultat av etterforskningen, og at det er en straff i seg selv å ha blitt så hengt ut som han er blitt.

Påtalemyndigheten mener på den andre siden at Manaforts millioner var resultat av et kriminelt foretakende der han skjulte titalls millioner dollar i inntekter fra utlandet og snøt staten for 6 millioner dollar i skatt.

– Manafort har ikke villet akseptere at han selv er ansvarlig for de kriminelle valgene han tok som har brakt ham til denne domstolen for å få sin dom skriver påtalemyndigheten.

