Ny avstemning om brexitavtalen i Underhuset

Dersom avtalen igjen avvises vil statsminister Theresa May gi rom for en ny avstemning om hvorvidt Storbritannia skal forlate EU uten en avtale eller om skilsmissen skal utsettes.

May har kunngjort at disse avstemningene i så fall vil finne sted onsdag og torsdag samme uke.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars, men avtalen May har fremforhandlet med Brussel har møtt sterk motstand. Forsøkene på å reforhandle avtalen den siste tiden har heller ikke ført fram.

Analytikere forventer at det tirsdag går mot et nytt nederlag for May i Underhuset.

