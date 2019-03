Nemmouche kjent skyldig i angrepet mot det jødiske museet i Brussel

NTB utenriks

– Nemmouche er kjent skyldig i å ha begått fire terrordrap, heter det i kjennelsen.

Det var et israelsk par og to ansatte ved museet som ble drept 24. mai 2014.

33 år gamle Nemmouche er fransk statsborger. Han forholdt seg passiv da kjennelsen ble opplest.

Rettssaken mot ham er den første som omfatter en fremmedkriger som har dratt til Syria og kjempet for IS, og deretter tilbake til Europa for å gjennomføre angrep.

Domstolen har også kjent Nacer Bendrer, som var tiltalt for å ha forsynt Nemmouche med to håndvåpen, skyldig i medvirkning til drapene.

Rettssaken har pågått i to måneder i Brussel.

Straffutmåling er ventet å bli kunngjort fredag. Nemmouche risikerer opptil 30 års fengsel.

(©NTB)