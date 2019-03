Guaidó ber Europa utvide sanksjonene mot Maduro-regimet

NTB utenriks

I et intervju med Der Spiegel dagen etter at Tysklands ambassadør ble utvist fra Venezuela, sier Guaidó at europeiske land må hindre at venezuelanske penger blir brukt til å drepe opposisjonelle og urfolk.

Han mener at Maduro ved å utvise ambassadøren vil vise at han har makt, selv om han ifølge Guaidó ikke er lovlig president og derfor egentlig ikke har myndighet til å utvise en ambassadør fra et annet land.

Guaidó fordømmer utvisningen og mener at ambassadøren bare bør bli i landet.

– Venezuela lever under et diktatur, og denne måten å gå fram på er en trussel mot Tyskland, sier han i intervjuet.

Håper på revurdering

EU håper at Venezuela revurderer vedtaket om å utvide ambassadør Daniel Kriener, sier en talskvinne for EUs utenrikssjef Federica Mogherini, Maja Kocijancic.

– Vi beklager at den tyske ambassadøren er presset til å forlate landet til tross for en spent og kompleks politisk kontekst, sa hun og understreket at EU er opptatt av å holde åpne kommunikasjonslinjer med alle parter, inkludert Maduros regjering.

Hun minnet om at EU har spilt en viktig rolle for å opprette den internasjonale kontaktgruppen, der Tyskland spiller en aktiv rolle.

I tillegg til en rekke EU-land omfatter gruppa også latinamerikanske land som Uruguay og Mexico.

På flyplassen

Kriener var blant en rekke ambassadører som var til stede på flyplassen i Caracas da Guaidó kom tilbake fra sin reise til Colombia, Brasil og andre land i Latin-Amerika.

Utenriksminister Heiko Maas sier at han uttrykkelig ba Kriener om å dra til flyplassen fordi han hadde fått indikasjoner om at Guaidó skulle arresteres når han kom tilbake.

– Jeg mener at ambassadørenes tilstedeværelse bidro til å hindre at han ble pågrepet, sa Maas torsdag.

Han la til at Tyskland i likhet med flere andre EU-land vil fortsette å anerkjenne Guaidó som landets rettmessige president og støtte hans appell om nyvalg.

Ingen av de andre ambassadørene er hittil erklært uønsket i Venezuela.

USA skjerper sanksjonene

Onsdag sa USAs visepresident Mike Pence at USA vil tilbakekalle visumene til 77 venezuelanske statsansatte og deres familier som står Maduro nær.

Samme dag kunngjorde USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton at utenlandske finansinstitusjoner som er med på å finansiere Maduro, vil bli møtt med amerikanske sanksjoner.

FNs kommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, mener imidlertid at sanksjonene har bidratt til å forverre den politiske og økonomiske krisen i landet som har tvunget 2.7 millioner mennesker til å rømme landet.

(©NTB)