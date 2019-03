Fire drept i bombeangrep i Somalia

NTB utenriks

Politiet sier at det var en bil fullastet med sprengstoff som eksploderte. De regner med at bilen sto parkert i veien utenfor restauranten, som ligger ved en politipost, ikke langt fra presidentpalasset.

Islamistgruppen al-Shabaab tok på seg ansvaret for angrepet. I en pressemelding sier de at deres krigere angrep en av politipostene til «de frafalne i palasset».

Et vitne sier at hele området var fullt av røyk og støv etter eksplosjonen, og et annet vitne sier at flere biler ble smadret og bygninger skadd.

