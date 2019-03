Etterforskningen av spionsiktede Frode Berg er ferdig

NTB utenriks

Det er Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov som opplyser dette, melder NRK.

– Saken sendes til den russiske statsadvokaten 11. mars, ifølge Novikov som tror rettssaken kan starte i april.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. 63-åringen nekter straffskyld.

I romjulen opplyste Novikov at russiske sikkerhetsmyndigheter var i ferd med å ferdigstille etterforskningen og at rettssaken trolig ville starte i februar. I slutten av januar opplyste imidlertid politiet at de først da var klare til å sende over saken til riksadvokaten. Denne oversendelsen har åpenbart dratt ut i tid.

30. januar ble Frode Berg fengslet fram til 5. april.